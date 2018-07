Perugia, musica del cuore

Venerdì 13 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Tiziana BoldriniToccherà all'icona del jazz e della musica in genere, Quincy Jones, dare il via alla 45esima edizione di Umbria Jazz. Primo di un lungo elenco di star. Il festival inizierà ufficialmente oggi alle 17, con lo show dei Caraviaggianti, con Rita Marcotulli, Mieko Miyazaki, Israel Varela, Tore Brunborg, Michel Benita, Michele Rabbia e Marco Decimo, su testi di Stefano Benni.Alle 21, preceduto da Andrea Pozza, in concerto per tutto il weekend, Quincy Jones insieme ad un ensamble di all star della musica (all'Arena Santa Giuliana). Domani sarà la volta di Margareth Menezes e di Gilberto Gil, che salirà sul palco con il progetto Refavela 40. Domenica, saranno di scena il pianista e compositore Stefano Bollani e Caetano Veloso con i figli. Tra i tanti artisti, interverranno anche Massive Attack e Young Fathers (16/07), Benjamin Clementine e Somi (18/07), Pat Metheny (19/07), David Byrne (20/07), Hypnotic Brass Ensemble, Nik West e Mario Biondi (21/07, info www.umbriajazz.com).riproduzione riservata ®