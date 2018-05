Perseguita l'ex con messaggi e appostamenti sotto casa

Mercoledì 23 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Una donna di 32 anni è stata arrestata dai carabinieri del nucleo radiomobile di Roma con l'accusa di atti persecutori. La 32enne, cittadina della Slovacchia, ancora invaghita di un romano di 42 anni con cui aveva avuto una breve relazione in passato, lo ha iniziato a perseguitare con messaggi, prima d'amore poi dai toni minacciosi, offensivi e volgari tramite alcune app e con mai, lasciandogli frasi con il rossetto sulla porta di casa e seguendolo.La donna aveva anche aperto numerosi profili fake, rubando l'identità della vittima, su un noto social network e su siti di incontri «a luci rosse», tramite i quali gettava discredito sulla sua persona e, addirittura, lo minacciava di «postare» delle sue fotografie che lo ritraevano nudo. Ieri mattina, durante l'ennesimo episodio, la vittima ha chiamato il 112 segnalando la presenza della donna sotto la sua abitazione che prima implorava di aprirle la porta o di scendere poi minacciandolo con frasi «scendi o ti ammazzo». I Carabinieri sono immediatamente intervenuti sorprendendo la 32enne in forte stato di agitazione. La donna è stata arrestata. In tasca sono stati trovati biglietti con su scritto «ti amo.. sei sempre nel mio cuore... sei mio unico amore». (S. Uni.)