Perotti, nuovo infortunio al polpaccio

Martedì 16 Ottobre 2018

ROMA - Prima le voci di mercato poi una carrellata di infortuni. Non c'è pace per Diego Perotti. L'argentino ieri ha lasciato l'allenamento per un problema al polpaccio sinistro, da valutare oggi con grosso timore che possa trattarsi di una lesione. Di sicuro non ci sarà con la Spal sabato prossimo. Si tratta del terzo infortunio stagionale, dopo la distorsione alla caviglia e il problema al retto femorale.In tutto Perotti è stato impiegato in campionato soltanto a Bologna mentre in Champions ha all'attivo appena 28' contro il Real Madrid. Decisamente poco per uno dei più impiegati da Di Francesco lo scorso anno. Il re Mida della Champions quest'anno non riesce a trovare serenità, colpa anche di un'estate in cui la sua permanenza a Trigoria è stata fortemente in bilico. E a gennaio il rischio cessione potrebbe tornare.