PERIN 6,5In quello che sarà il suo nuovo stadio, mostra personalità e affidabilità.ZAPPACOSTA 6Inesauribile sulla fascia, pecca di precisione (13' st De Sciglio 6: ordinato).RUGANI 6Sbroglia un paio di situazioni pericolose: diligente ma disattento sul gol.ROMAGNOLI 6Prestazione convincente. Resta nella terra di mezzo sul pari di Akè.CRISCITO 6Ci si chiede perché sia tornato solo adesso in Nazionale. Qualità da vendere, peccato per il rosso.CRISTANTE 6Si sacrifica per il bene della squadra.JORGINHO 6Perde qualche pallone di troppo ma è quello che cerca la gran giocata (32' st Baselli ng).BONAVENTURA 5Poco coinvolto nel gioco. Non si accende mai (42' st Pellegrini ng).VERDI 5,5Tanto impegno ma anche confusione. La voglia di lasciare il segno lo frega (15' st Chiesa 6,5: energia pura, ha l'argento vivo addosso).BELOTTI 5,5Un gol annullato e uno divorato. Lotta come un leone ma gli manca il guizzo vincente (17' st Zaza 6,5: la sblocca nel suo ex stadio. Guerriero).INSIGNE 5,5La fascia di capitano non gli mette le ali ai piedi. Troppo concentrato a fare la cosa giusta (26' st Bonucci 5,5: meno preciso del solito).MANCINI 6,5Tutti lo ascoltano, il desiderio di far bene è evidente. Margini di miglioramento notevoli, impegno non in discussione.