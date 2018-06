Periferie Urbane

Martedì 12 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Saranno Lady Coco e Balsamo di Scimmia in dj set ad inaugurare - venerdì - il nuovo spazio Estate al Polo, al Polo museale Atac a lato della stazione Ostiense. Una rassegna di musica live, dj set, spettacoli, street food, beer zone tra vecchi locomotori e tram d'epoca, in un bel giardino mediterraneo all'ombra della Piramide Cestia. Uno spazio dedicato alla musica, soprattutto jazz, ma non solo, un orto biologico, un salotto all'aperto, fra palme e vagoni, dove mangiare, bere e godere dell'ottima offerta di food & drink. Aperitivo e dj set tutte le sere dall'ora del tramonto e concerti, in seconda serata (ore 22), di musica jazz, etnica e popolare italiana, swing e tappers, ma anche di cantautori romani. A dare il via al primo ocncerto di stagione sarà Max Ionata quartet; il suo programma spazierà da composizioni originali a grandi classici.Via B. Bossi 7 (zona Piramide), info 339 6334700 - 349 2232894