Periferie ancora invase dai rifiuti ingombranti

Valentina Conti

Torna l'allarme discariche abusive nelle zone periferiche della Capitale. Tonnellate di rifiuti ingombranti, materiali di risulta, ferraglia, rottami: una massa di oggetti che periodicamente vengono dati alle fiamme, soprattutto nei pressi dei campi nomadi. Da Ponte di Nona a Tor Sapienza ed oltre, la mappa dei quartieri coinvolti include vie residenziali ed aree in abbandono tratteggiando uno scenario da allarme ambientale e sanitario.

Su via dell'Acqua Vergine, ad esempio, collegamento tra la Collatina e la Prenestina, lo spettacolo è servito. Da settimane si ingrossano a vista d'occhio i cumuli di immondizia varia tra le sterpaglie: materassi, penumatici, distese di marciume. «La Polizia di Roma Capitale, e in particolare il gruppo SPE (Sicurezza Pubblica ed Emergenziale), fa un ottimo lavoro, il massimo possibile in termini di repressione di queste forme di illecito. Ma non è sufficiente. Serve sinergia operativa tra diverse istituzioni, ora più che mai in epoca Covid», osserva Franco Pirina, presidente del Caop Ponte di Nona.

Non è un caso allora se i carabinieri hanno denunciato due romani, di 51 e 58 anni, sorpresi nei pressi di un terreno in Circonvallazione Orientale mentre erano intenti a bruciare diversi materiali. E, qualche giorno prima, sempre gli uomini dell'Arma (stazione Roma Tor Bella Monaca) unitamente alla Polizia locale, hanno scoperto una discarica illegale di rifiuti speciali e carcasse di auto in un'area grande 300 metri quadri di proprietà del Comune di Roma, a Colle del Sole, e denunciato a piede libero un 79enne romano.

riproduzione riservata ®



Ultimo aggiornamento: Lunedì 24 Gennaio 2022, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA