PeregoVentura, nuova coppia «Noi, così amiche, così diverse»

ROMA - La domenica in tv è sempre più rosa. Alle prime donne pomeridiane di Rai1, Mara Venier e Francesca Fialdini, da qualche settimana si sono aggiunte su Canale 5 Maria De Filippi e Silvia Toffanin. Sì, è vero che Barbara d'Urso è sparita dal palinsesto festivo ma in compenso Rai2 spara la doppietta alle 11,15 del mattino con Paola Perego e Simona Ventura, la strana coppia, o forse meglio dire Thelma & Louise. Il sorriso sulle labbra c'è, il bene e l'amicizia pure, ma per fortuna davanti a loro non c'è nessun precipizio. Citofonare Rai2 comincia domenica prossima.

«A memoria non mi viene in mente nessun altro programma condotto da due donne», sottolinea il direttore di Rai2, Ludovico Di Meo. «È stata Paola a chiamarmi spiega la Ventura siamo molto amiche e ci vediamo spesso. Sono contenta di tornare in diretta per 30 puntate per quasi 2 ore poi diamo la linea al Tg2 delle 13».

«Siamo amiche ma siamo molto diverse - aggiunge la Perego io generosa e disponibile, Simona vulcanica e imprevedibile». Però proprio per questa ragione il tandem può funzionare. «Sembra di tornare ai tempi degli studi, quando si divideva l'appartamento con un'amica», dicono in coro.

Prima ospite sarà Sabrina Salerno che dovrà entrare nella casa delle due conduttrici con un familiare o un amico. E portando anche un dolce o una bottiglia di vino, come si fa la domenica. Si giocherà anche con il pubblico a casa, per l'occasione torna il gioco dei fagioli di Raffaella, quello lanciato dalla Carrà. Saranno di casa, uno a puntata anche i corrieri che portano il materiale acquistato. Al citofono dei ragazzi che hanno una passione e che alla fine partecipano a un talent, una vetrina che potrebbe cambiare la loro vita. Grazie al Fai si apriranno anche luoghi e dimore storiche che i telespettatori potranno visitare seduti sul divano di casa.

