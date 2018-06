Perego: «Porto in tv le confidenze delle donne»

Lunedì 25 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA - Una «chiacchierata tra due donne molto diverse, che si confrontano in un clima di confidenza». È Non disturbare, in onda da stasera in seconda serata su Rai1: 12 puntate in cui Paola Perego intervisterà ogni volta un personaggio femminile famoso, «che difficilmente parla di sé», nell'atmosfera intima di una camera d'albergo. Le prime due protagoniste saranno Simona Ventura e Carolyn Smith, nelle settimane successive vedremo invece, tra le altre, Iva Zanicchi, Andrea Delogu e Naike Rivelli (e quest'ultima «vi sorprenderà», avendo rivelato di non sapere chi è il suo vero padre). Dal 7 luglio, poi, la Perego sarà ogni sabato e domenica alle 11 su Radio2 al timone di Al posto del cuore con Laura Campiglio: «In 36 anni è la prima volta che faccio radio e sono felicissima». (D. Ara.)