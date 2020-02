Perdita di udito così si risolve

MILANO- La sordità a 42 anni, dopo un'infanzia di problemi all'orecchio, e la svolta 8 anni più avanti, con l'impianto cocleare. Questa la storia di Valerio, divenuto sordo per un colesteatoma e tornato a udire il mondo grazie all'orecchio bionico, una innovazione che permette il recupero dell'ascolto e della piena integrazione a pazienti una volta destinati alla sordità. Secondo Censis i casi di perdita dell'udito in Italia crescono nella fascia media. Gli italiani che ne soffrono sono 7 milioni, tuttavia solo il 31,5% di essi ha effettuato un test negli ultimi 5 anni. E infine, poco più del 25% si sottopone a cure, malgrado tutti i pazienti che beneficiano di un dispositivo riconoscano miglioramenti significativi nella qualità di vita e nello stato generale di salute. «In Italia l'impianto cocleare fa parte delle prestazioni garantite ai cittadini - sottolinea Carlo Martinelli, A.D. Cochlear Italia, leader globale negli impianti cocleari e a conduzione ossea Tuttavia in diverse regioni l'impianto non è adeguatamente rimborsato e la mobilità sanitaria è un fenomeno diffuso che impatta sui conti pubblici e sulle famiglie dei pazienti». Il segreto è agire rapidamente e, a ridosso della Giornata Mondiale dell'Udito, è la dottoressa Eliana Cristofari, Dir. Audiovestibologia di Varese, a ricordarlo: «La sordità può insorgere a qualunque età per cui, in caso di riduzione soggettiva dell'udito anche monolaterale, difficoltà a comprendere le parole specie in ambienti rumorosi o di acufeni è consigliabile sempre una visita specialistica. La valutazione prevede la quantificazione della perdita uditiva ma anche della disabilità che ne deriva. La diagnosi non prevede, quindi, il solo esame audiometrico ma una batteria di test. Lo specialista indicherà le possibili soluzioni per migliorare l'ascolto, i trattamenti medici o chirurgici a seconda della causa o il trattamento protesico con le protesi acustiche o l'impianto cocleare che può essere applicato con beneficio anche negli anziani. Anche nell'adulto la presa in carico medico-riabilitativa è fondamentale per un risultato ottimale».

