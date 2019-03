Perde la testa per la psichiatra e diventa il suo stalker: arrestato

Emilio Orlando

L'amore travolgente a senso unico di un paziente nei confronti della psichiatra dove era in cura, è finito con un arresto per stalking. Migliaia di telefonate moleste ed indesiderate prima romantiche poi minacciose, messaggi sul telefonino e sui social fino all' invio di centinaia di email ingiuriose, hanno scandito per oltre un anno la vita della vittima che stava per entrare, nonostante la sua professione di psichiatra e psicologa in uno stato di profondo turbamento.

La parola fine al calvario della donna è stata scritta dalla procura di Roma che ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per lo stalker, che è stato arrestato dalla polizia dell'Eur dopo una lunga indagine per rintracciarlo. Una storia molto lontana dalla trama del film cult dei primi anni duemila dal titolo Prendimi l'anima dove il protagonista interpreta Carl Gustav Jung uno dei padri della psicoanalisi, che si innamora di una sua allieva che aveva anche in analisi e dove al culmine del loro rapporto scoppia uno scandalo famigliare per il famoso medico psichiatra svedese.

Gli investigatori, coordinati dal pool di magistrati che combattono i reati legati alla violenza di genere, dopo che a marzo scorso avevano raccolto la denuncia della professionista avevano notificato al molestatore un divieto di avvicinamento, ma nonostante il provvedimento dell'autorità, aveva perseverato nella sua condotta persecutoria arrivando persino a citofonarle in piena notte. La psicologa, ormai fiaccata dalle continue pressioni del suo paziente, che nel frattempo aveva abbandonato le sedute di psicoterapia, è stata costretta a cambiare abitudini di vita pur di sfuggire alle poste continue di quell' uomo che ormai era ossessionato dal volerla possedere a tutti i costi.

La denuncia alle autorità competenti, fanno sapere gli inquirenti è l'unico strumento valido in mano alle vittime, per prevenire episodi di violenza. Il prossimo venticinque marzo la legge contro lo stalking e gli atti persecutori compirà dieci anni dalla sua introduzione nel panorama legislativo italiano.

