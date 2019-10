Perde il lavoro e tenta il suicidio Bidella salvata dalla Polizia

Sembrava la prova generale di un atto di uno spettacolo teatrale drammatico, la scena a cui l'altro ieri mattina decine di passanti hanno assistito in via Bellini ai Parioli dove una donna minacciava di lanciarsi dal terrazzo dell'ultimo piano. Quello che stava accadendo all'ultimo piano dell'Accademia d'arte drammatica, non era fiction ma realtà. Una dipendente dell'istituto, una bidella di 52 anni dopo aver ricevuto una lettere che le anticipava che da li a poco sarebbe stata licenziata per aver usufruito di eccessivi permessi per malattia, è salita sul tetto e dopo essersi inginocchiata a carponi sul parapetto che affaccia nel vuoto ha cominciato a gridare che si sarebbe suicidata. Il peggio è stato evitato grazie all' intervento dei vigili del fuoco e dei poliziotti. Dopo una lunga trattativa è stato scongiurato quello che si sarebbe trasformato nell' ennesimo caso di suicidio che da qualche tempo stanno insanguinando la Capitale.

Mercoledì 23 Ottobre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA