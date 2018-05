Percorso ciclopedonale unico

Giovedì 31 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

«Voglio darvi una bella notizia: siamo pronti per partire domenica 10 giugno con l'iniziativa #ViaLibera. Un unico percorso ciclopedonale che attraverserà tutta Roma, con strade chiuse al traffico e punti presidiati dalle polizia locale. Dalle periferie, fino al Centro storico: da via da via Cola di Rienzo a via Tiburtina (San Lorenzo), via dei Fori Imperiali e Largo Corrado Ricci, da via XX Settembre a Piazza Venezia e ancora viale Manzoni, via Labicana, via Veneto, viale Regina Elena». Lo scrive su Facebook Virginia Raggi. «Un'occasione di confronto con le associazioni- prosegue Raggi - un momento di festa per i quartieri. Isole ciclopedonali, aree sicure, dedicate alla promozione della mobilità sostenibile. Punti che saranno presidiati dalle forze dell'ordine per consentire lo svolgimento dell'iniziativa e aiutare gli automobilisti a orientarsi con la nuova viabilità».