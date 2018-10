Venerdì 26 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

PERCILECASTAGNEIN FESTANoto anche per la splendida area protetta dei Lagustelli - zona che vale la pena visitare costituita dai laghetti di origine carsica Marraone e Fiaturno - il paesino di Percile, in provincia di Roma, domenica ospiterà la trentottesima edizione della sagra della castagna. Immerso nella natura del parco regionale dei monti Lucretili, dalle ore 12 il borgo darà un assaggio di tradizioni e gastronomia del territorio, con un menù salato che prevede pasta e fagioli alla purcilara, salsiccia, pancetta e cicoria rincocciata, accompagnate da un buon calice di vino. Per chiudere, cartoccio di gustose castagne. Da poco entrato a far parte del circuito dei Borghi più belli d'Italia, il piccolo comune aprirà al pubblico uno dei suoi gioielli architettonici. Sarà possibile, infatti, visitare Palazzo Borghese che, risalente al XVI secolo, accoglierà i visitatori per ammirare una collezione di abiti ed oggetti d'epoca, elementi di un affascinante viaggio nella storia. Info 3408861096.(T.Bol.)