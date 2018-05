«Per uno scudetto biancoceleste tornerei in gara anche a 70 anni»

Lunedì 28 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA «Innamorato pazzo della Lazio». Parola di Duccio Bartalucci il selezionatore azzurro della Fise (Federazione Italiana Sport Equestri) che in questi giorni a Piazza di Siena ha regalato due clamorose vittorie all'Italia. Classe 52, a 5 anni arrivò a Roma da Modena: «Mio padre del Milan mi portò a vedere Roma e la Lazio ma scelsi subito i biancocelesti. Sono stato sempre uno spirito di contraddizione e il fatto che ci fossero meno laziali mi piaceva». A far scattare la scintilla fu la Lazio del primo scudetto. «Mi innamorai del calcio giocato da Chinaglia, Wilson e Re Cecconi». Impegnato nei fine settimana con le gare a cavallo, per la Lazio ha fatto pazzie: «Una volta per vedere la squadra impegnata a Bologna feci spostare l'orario del concorso». Non solo: «Ho smesso di fumare per lo scudetto del Duemila. Poi però ho ripreso e l'anno dopo la Roma ha vinto lo scudetto. Allora ho capito di aver sbagliato». Tante le scaramanzie: «Quest'anno ho indossato sempre gli stessi vestiti per vedere la Lazio e sul divano ci doveva essere la maglia di Leiva, mi piacerebbe insegnargli i segreti del nostro sport». E se la Lazio rivince il tricolore? «Torno a montare a cavallo...». Chiusura dedicata al derby in famiglia: «Mia moglie è laziale con quattro figli romanisti e uno biancoceleste (Guelfo, ndr): l'ho salvato mandandolo scuola da Suor Paola».(E.Sar.)