Per una famiglia con 3 figli si tocca quota 240 euro

Pagare la retta per intero, senza accedere alle tariffe agevolate, rappresenta un vero e proprio salasso che potrebbe mettere in difficoltà le famiglie e portarle a rinunciare al servizio del tempo pieno. Conti alla mano, escono cifre esorbitanti: una famiglia con un reddito Isee pari a 30mila euro l'anno, ad esempio, deve versare 50 euro al mese per ogni figlio. Con due figli versa 100 euro, con tre ne versa 150 e così via. Senza la richiesta di tariffazione agevolata la spesa si impenna a 80 euro a filo quindi sale a 160 con due figli, 240 con tre e così via. Il problema è ancora più evidente per le famiglie con reddito inferiore a 25mila euro, per le quali sono previste riduzioni importanti sul terzo figlio che paga il 50%, per il quarto che ha lo sconto del 75%, per il quinto l'80% e dal sesto figlio in poi c'è l'esenzione. Quindi una famiglia con 4 figli e un reddito inferiore a 25mila euro con la tariffa agevolata pagherebbe 139,75 euro al mese, senza agevolazioni deve versare 320 euro. Con sei figli? La tariffa agevolata sarebbe 174,15, altrimenti 480 euro. Sarebbe una spesa insostenibile.(L. Loi.)

Lunedì 16 Settembre 2019, 05:01

