Per un vero gourmet una gita fuoriporta fino a Crema (Cremona) al ristorante di Michele Minchillo, giovane chef pugliese (diplomato Alma) di talento, diventa un viaggio memorabile. Per l'elegante location in un edificio del 300 e per la gioia di scoprire una cucina contemporanea, italiana con influenze asiatiche, che appaga vista e palato. Una trentina di coperti ben distanziati dove gustare un percorso di sapori serviti su ceramiche sorprendenti (come quelle a forma di mano). Dagli amuse-bouche come la tartelletta di alghe marine con baccalà marinato al cedro o le sfere liquide di rapa rossa, oliva candita e chips di rapa bianca ad antipasti come calamari al nero o lingua, salsa alla brace, mais, curry verde e caviale. Imperdibili i ravioli ripieni di ragù alla genovese, crema di Salva Cremasco dop e mostarda di zucca e la Pluma iberica, nduja, burrata e cavolo cinese.

Vitium - Crema (Cr), via Ginnasio 4 - tel. 0373/622.071 - chiuso martedì - costo medio: 55 euro.

(C.Bur.)

Mercoledì 22 Gennaio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA