Per tutta l'estate ci si potrà divertire e giocare con i laboratori manuali legati alla mostra Distruzione creativa dell'artista Antoh Mansueto. Per fare e disfare la scultura e la pittura ispirati dalle sue opere. Usando materiali come l'argilla per dare vita a palline, sfoglie e colombini. Oppure dipingere ispirati da ritmi e strumenti musicali, per creare movimenti e figure che prenderanno vita sulla carta a colpi di pennello. O anche interagire con emozioni e sensazioni. A volte basta davvero poco per volare con la fantasia. Con un po' di vento e una bella rincorsa, ecco fatto un aquilone colorato che, costruito con carta e spago, spiccherà il volo sui prati di Villa Borghese come un uccello variopinto. E per gli amici volatili, creare piccoli rifugi usando solo materiali naturali. Oppure, dopo una breve visita guidata all'esposizione, si potranno creare delle torri di legno, per poi divertirsi a distruggerle. E con i pezzi delle torri, colorati e incollati, realizzare tante nuove piccole sculture personali da appendere al muro. (F. Pic.)

Viale della Casina di Raffaello, Villa Borghese, fino al 15/09, 7 euro, info e prenotazioni: 060608

Venerdì 5 Luglio 2019, 05:01

