Per tener testa a una villain serve qualcuno diabolico il doppio: ecco perché la due volte Premio Oscar Emma Thompson incarna il gotha londinese delle passerelle, la Baronessa. Perfida, anzi persino senza cuore, siede in cima all'Olimpo glamour e non intendere dividere lo scettro con nessuno, specialmente se di talento.

Quanto è divertente sprigionare cattiveria?

«È un lusso che adoro, soprattutto perché sono figlia di persone squisitamente gentili, che mi hanno tenuto lontana dal narcisismo. Poi ho fatto l'attrice e mi sono ritrovata circondata dall'egocentrismo dello showbusiness».

A Hollywood regna la competitività più spietata. Lei come la vive?

«La Baronessa non tollera avere accanto qualcuno più bello, talentuoso e giovane. La capisco, ma io a differenza sua ingoio il rospo assieme ad un Negroni! (Ride)».

La storia è un inno alla creatività, ma mostra anche i compromessi per raggiungere il successo.

«Mi ricorda le figure femminili del passato, quelle geniali che hanno dovuto mollare. Ci è stato sempre ripetuto che una donna deve essere delicata e docile. In Crudelia, invece, mostriamo, il dark side non solo come esseri umani ma come madri, infrangendo quasi un tabù sulla percezione del nostro genere».

È stata questa la parte più difficile?

«Macché: la fatica maggiore è stata non soccombere al peso di queste parrucche giganti, inguainata nei corsetti di questi abiti-impalcature». (A.D.T)

