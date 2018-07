«Per salvarmi ho stregato il rapitore»

Mercoledì 18 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Angela CalzoniPrima l'aveva invitata a Parigi, poi a Milano per realizzare un servizio fotografico. L'ha drogata, chiusa in una valigia e trasportata in una baita isolata nel Torinese, dov l'ha tenuta segregata per una settimana, minacciandola di venderla sul deep web come schiava sessuale. E lei, per salvarsi, lo ha fatto innamorare. A un anno distanza dal rapimento, la modella inglese Chloe Ayling ha raccontato alla Bbc com'è riuscita a portare il suo aguzzino, Lukasz Pawel Herba, a sentirsi sempre più vicino a lei emotivamente e a decidere poi di lasciarla libera.Chloe ha voluto condividere il suo incubo con gli spettatori della tv di Stato britannica, raccontando i retroscena di quello che il Tribunale di Milano ha stabilito esser stato un sequestro di persona a scopo di estorsione, condannando il rapitore polacco a 16 anni e 9 mesi di carcere in primo grado.Dopo due giorni dal rapimento, la 20enne ha accettato di condividere il letto con il suo rapitore, che da quanto raccontano entrambi - non l'ha mai sfiorata. «Lui mi diceva che il capo di un'organizzazione chiamata Black Death voleva vendermi on line ha aggiunto - e lui non era d'accordo. Per questo cercavo di sorridergli e di farlo felice nella speranza che mi liberasse». Durante la settimana, Herba ha chiesto di baciarla e di intrecciare una relazione con lei. Le ha anche comprato della frutta, lasciandola sola per qualche minuto. «Ho pensato che questa potesse essere la mia chance per scappare», ha spiegato Chloe.Il giorno in cui ha deciso di rilasciarla, poi, il polacco l'ha accompagnata al consolato britannico di Milano. Mentre aspettavano che aprisse, si sono seduti in un bar e gli altri clienti hanno detto che ridevano e scherzavano. Niente di strano, secondo la Ayling: «Cosa avreste fatto voi con una persona che si sta innamorando di voi e sta per rilasciarvi? Io ho fatto tutto quello che potevo per farlo innamorare». Molti in Inghilterra non le hanno perdonato quell'aria allegra, che ha mantenuto anche dopo il rilascio. «Non ho pianto e in tanti hanno pensato che mentissi, riempiendomi di insulti sui social e questo ha concluso - fa molto male».riproduzione riservata ®