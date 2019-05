Per salvare Stefano Cucchi sarebbe bastata «un pò di umanità». Per i medici dell'ospedale Pertini ora il Pg chiede la prescrizione, sottolineando amaramente che questo epilogo è «una sconfitta per la giustizia». Per la Procura generale di Roma, il 31enne geometra dunque poteva essere salvato nell'ospedale dove nell'ottobre 2009 morì una settimana dopo il suo arresto per droga: ma il trascorrere del tempo non può che portare alla declaratoria di prescrizione del reato dopo un tortuoso iter che ha interessato il primario del Reparto di medicina protetta dell'Ospedale Pertini di Roma, Aldo Fierro, e altri quattro medici (Stefania Corbi, Flaminia Bruno, Luigi De Marchis Preite e Silvia Di Carlo). Tutti furono portati a processo per l'accusa di abbandono d'incapace (erano imputati anche tre infermieri e tre agenti della Polizia penitenziaria, assolti in via definitiva): condannati nel giugno 2013 per il reato di omicidio colposo, gli stessi medici furono successivamente assolti in appello.

