Per Roma una «soluzione immediata» per non vedere i rifiuti abbandonati in mezzo alla strada. Lo dice il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, che, rispondendo ai giornalisti a margine della 6/a edizione di Ecoforum, l'economia circolare dei rifiuti, ha sottolineato la sua opera di moral suasion su tutti coloro che hanno lamentato problemi di natura ambientale collegata ai rifiuti. «Ho una cabina di regia dove faccio sedere intorno al medesimo tavolo il presidente della Regione Lazio, il sindaco di Roma e il prefetto di Roma. Così che, alla presenza del ministro dell'Ambiente, si possa negoziare una soluzione. Questa cabina di regia - ha proseguito Costa - ha già prodotto la possibilità di individuare come si deve fare il piano regionale dei rifiuti. Ora deve produrre una soluzione immediata»

Venerdì 28 Giugno 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA