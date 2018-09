PER RISPARMIARE

Lunedì 10 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Usato, ma in ottime condizioni. E l'affare è assicurato. I libri di scuola passano di generazione in generazione, quando è possibile, e in questi giorni è caccia tra banchetti storici e annunci social. Una volta, infatti, a Roma c'erano solo il Lungotevere Oberdan e lo storico Maraldi a piazza Risorgimento. Le famiglie si riversavano tra quegli stand con la lista die libri tra le mani, per trovare l'occasione. E sul Lungotevere, oggi, è ancora così: «Con le nuove edizioni che escono di anno in anno - spiega Tiziana Carosti, mamma di Elena di 15 anni - è sempre più complicato riuscire a risparmiare. Ma su questi banchi troviamo sempre qualche volume utile».Non solo, Tiziano di 42 anni assicura: «Per noi è tradizione: ho un figlio di 13 anni e sono qui per lui visto che per il fratello più grande, ora all'università, ci siamo sempre trovati bene». Praticamente è come un rito di fine estate. E così il libro usato, nonostante le continue nuove edizioni, tiene comunque il mercato e gli scambi avvengono nelle librerie che prendono l'usato o davanti al cancello della scuola, alla vecchia maniera, ma anche sulle bacheche dei social network.