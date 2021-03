Per ripartire ci vuole coraggio. E a Musicultura non manca. Pronta la XXII edizione - dal 19 al 28 marzo ore 21 in diretta streaming dal Teatro Lauro Rossi di Macerata sui canali social di Musicultura - con cui il Festival della Canzone Popolare e d'Autore Italiana vuole dare fiato alla musica dal vivo. Sono 63 gli artisti (12 le band e 51 solisti) che si esibiranno live, rispettando tutte delle norme anti Covid-19, per dieci serate consecutive. «Ci interessa continuare a fare il possibile per offrire agli artisti chances concrete di suonare dal vivo - commenta il direttore artistico Ezio Nannipieri -. Avevamo immaginato più roseo questo inizio. Purtroppo le Audizioni live 2021 saranno senza spettatori». In giuria, tra gli altri, Claudio Baglioni, Brunori Sas, Francesco Bianconi, Luca Carboni, Frankie hi-nrg mc, Ron, Gaetano Curreri, Giorgia, Carmen Consoli.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 17 Marzo 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA