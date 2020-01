Per Ringhio ultima chiamata

ROMA - Il Napoli arriva alla sfida con la Lazio in condizioni drammatiche. Gattuso, almeno fino a ora, non è riuscito a prendere le redini. La squadra è ingovernabile e tutti gli sforzi dell'allenatore di dare un ordine al gioco, una solidità all'impianto, sono miseramente naufragati. I tifosi stanno lentamente abbandonando il Napoli al proprio destino, la zona retrocessione si avvicina sempre di più - al momento sono 9 i punti di vantaggio sulla terzultima - gli infortuni a raffica penalizzano la squadra, il record di 14 pali e traverse colpiti non aiuta certo a risollevarsi, mentre gli acquisti sul mercato di gennaio almeno fino a ora non hanno inciso in alcun modo. Rino Gattuso per affrontare questa sfida con uno stato d'animo non di totale abbattimento ha parlato alla squadra per un'ora e mezza nel centro tecnico di Castel Volturno. È stato un colloquio franco durante il quale l'allenatore e i giocatori hanno passato in rassegna le cose che non vanno. Se ne saprà qualcosa di più. Quanto alla formazione con cui il Napoli si presenterà a questa importante sfida, non ci potranno essere grandi novità. (M.Sub.)

Martedì 21 Gennaio 2020, 05:01

