Per recuperare la palla cade nella vasca del depuratore

Il pallone che sfugge di mano, la corsa per riprenderlo, una disattenzione, la caduta fatale. È morto così Niang, un 15enne di origine straniera, mentre stava giocando a pallone con un amico all'interno degli stabilimenti della Ecosis srl, una tintoria industriale di Castellanza, nel Varesotto. È scivolato in una vasca di depurazione per tentare di recuperare il pallone, ma ha perso la equilibri ed è precipitato nell'acqua.

Con la mamma e i fratelli Niang era andato a trovare il custode di un'azienda di fianco alla Ecosis. Dopo pranzo i ragazzini si sono messi a giocare a pallone. E proprio i tentativo di recuperare quella palla finita nell'acqua ha innescato la tragedia. Caduto in acqua, il 15enne è stato trascinato sul fondo dai vortici e non è più riemerso. Immediata la richiesta di aiuto della madre e dei presenti, travolti dalla disperazione per non aver potuto fare nulla né per spegnere l'impianto, né per soccorrere Niang. è stato recuperato in fin di vita dai vigili del fuoco, ma è morto poco dopo il ricovero nell'ospedale di Legnano. La procura di Busto Arsizio ha sequestrato l'area.



Ultimo aggiornamento: Lunedì 18 Ottobre 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA