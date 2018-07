Per Malcom, si avvicina l'ora X

Lunedì 23 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA - Anche Malcom ha tanta voglia di America. La trattativa per portare il brasiliano alla Roma è ormai alle battute finali. Monchi ha ottenuto subito il sì dell'attaccante brasiliano a un contratto quinquennale da 2,5 milioni. Da ore l'intermediario Pastorello è al lavoro per limare gli ultimi dettagli col Bordeaux. Si chiuderà per una cifra vicina ai 38 milioni bonus compresi, e probabilmente senza percentuale sulla futura eventuale rivendita.Malcom dovrebbe sbarcare domani mattina a Fiumicino per poi svolgere le visite mediche e imbarcarsi appena possibile per San Diego, forse insieme a Kolarov e Fazio (attesi mercoledì). E Olsen. Pure il portiere svedese, infatti, attende l'ok del Copenaghen. In questo caso la forbice è di circa 5 milioni, ma l'affare dovrebbe chiudersi per 13 milioni. Da non escludere colpi di scena da parte di Raiola che sta provando (sembra invano) a convincere Areola a cambiare idea. Monchi attivo anche sul fronte cessioni: Defrel non è partito per gli Usa e oggi dovrebbe accasarsi alla Sampdoria in prestito con diritto di riscatto fissato a 20 milioni. Con l'arrivo di Malcom, però, dovrebbe essere ceduto anche un esterno tra Perotti (ha richieste in Spagna) ed El Shaarawy. A quel punto potrebbe arrivare la ciliegina sulla torta: N'Zonzi. Per strappare il centrocampista al Siviglia basta pagare la clausola da 35 milioni. Mercato dirigenti: sempre più vicino il ritorno di Gandini al Milan mentre Nela diventa il dirigente accompagnatore della Roma femminile. (F.Bal.)riproduzione riservata ®