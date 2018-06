Giovedì 14 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Per loro sarà un reato anche solo fare una telefonata. Nel mondo della connessione estrema è una punizione esemplare quella inflitta dal questore di Milano Marcello Cardona a quattro pregiudicati, che tra loro hanno in comune due cose: sono tutti milanesi e tutti professionisti delle truffe 2.0, on line, telefoniche, informatiche.C'è il 31enne che vendeva sul web biglietti inesistenti per concerti reali e che si faceva mandare soldi con il crowfunding simulando un male incurabile, il 33enne capace di convincere le vittime ad accreditargli grosse cifre sulle proprie carte ricaricabili, i due che facevano sottoscrivere abbonamenti a riviste fantasma delle forze dell'ordine. Ora hanno ricevuto il Daspo informatico: hanno infatti il divieto di possedere un telefono, uno smartphone, un computer un qualsiasi dispositivo di comunicazione. Una misura - quella decisa da Cardona - utilizzata in pochissime occasioni in Italia e per la prima volta a Milano.riproduzione riservata ®