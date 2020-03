«Per le Olimpiadi ci vuole un piano B»

Massimo Sarti

MILANO Giovedì scorso Federica Brignone nello sci alpino (pur senza gareggiare per l'annullamento delle prove di Are), venerdì Michela Moioli nello snowboardcross, sabato Dorothea Wierer nel biathlon. I tre trionfi nelle classifiche generali di Coppa del Mondo delle azzurre della neve sono stati squarci di gioia in uno sport italiano e internazionale man mano fagocitato dal Coronavirus. E con tante incognite sul futuro. «Questi successi, ed altri raccolti in più discipline, ci hanno fatto capire che il lavoro che stiamo facendo è quello giusto», ha spiegato il presidente della Fisi Flavio Roda. A far da contraltare, il profondo dispiacere per essere stati costretti, a causa dell'emergenza sanitaria, «a chiudere tutta l'attività federale sul territorio nel momento clou, quello dei campionati nazionali e delle finali dei vari circuiti». Giovedì saranno trascorsi 25 anni dal 19 marzo 1995, quando Alberto Tomba venne incoronato (in canottiera e calzoncini gialli) re della Coppa del Mondo: «Un momento fenomenale per tutto lo sport italiano. La vittoria di Brignone e della classifica a squadre femminile ce lo hanno richiamato», aggiunge Roda. Quanto mancano però feste come quella che si svolse a Bormio per la Bomba. Ed ecco che si torna al presente. Domani avrebbero preso il via le finali di Coppa del Mondo di sci alpino a Cortina. Roda ricorda quando venne decisa la cancellazione, lo scorso 6 marzo. Sembra una vita fa: «Non si sarebbero poi potute tenere, ma allora era doverosa la nostra proposta delle porte chiuse. Però in quel momento il problema del contagio sembrava essere solo italiano e gli altri Paesi hanno in parte approfittato della nostra debolezza. Questo ha dato un po' più noia».

Ma come si ripartirà? «Ora il Paese deve pensare soprattutto alla risorse per la salute pubblica. Ma tante cose cambieranno nelle attività produttive, nel turismo. La Fisi vive per l'80% di sponsorizzazioni private, che potrebbero essere tagliate in caso di difficoltà economiche. Speriamo di poter riprendere al più presto a promuovere il nostro mondo». Tanti dubbi, che coinvolgono in queste ore più che mai anche le Olimpiadi di Tokyo (oggi e domani summit decisivi del Cio). «I Giochi estivi osserva Roda non ci riguardano direttamente e avrò rispetto per quello che verrà deciso. Ma a mio giudizio il Cio avrebbe dovuto avere già il coraggio di annullarli o di trovare un'alternativa. Perché le federazioni e gli atleti sono fermi e questa situazione non finirà certo domani. Almeno un piano B ci vuole. Comprendo gli interessi finanziari in gioco, ma lo sport è fatto soprattutto da persone».

Ultimo aggiornamento: Martedì 17 Marzo 2020, 05:01

