Per le nuove misure da mettere in campo contro i danni economici del Coronavirus il governo si starebbe apprestando a chiedere al Parlamento uno scostamento dagli obiettivi di deficit fino a 55 miliardi. Le tabelle del Def dovrebbero registrare così un calo del Pil intorno all'8%, un deficit poco oltre il 10% e un debito fino al 155%. Il governo starebbe decidendo inoltre di togliere le clausole di salvaguardia sull'Iva dal 2021. L'idea è quella di assorbire e quindi annullare una volta per tutte la clausola, anche per dare un segnale - spiegano fonti dei diversi partiti della maggioranza - di stabilità dei conti pubblici rispetto ai mercati finanziari.

Nel provvedimento sarebbero previsti dieci miliardi euro destinati alle imprese - la platea dovrebbe essere quella delle piccole Srl sotto i dieci dipendenti - e 13 miliardi destinati agli ammortizzatori.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 24 Aprile 2020, 05:01

