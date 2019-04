Per le feste di Pasqua il Palaexpo non chiude

Durante le festività pasquali, il 25 aprile e il primo maggio, il Palazzo delle Esposizioni rimarrà aperto con un'offerta variegata per tutti gli appassionati di arte, scienza e fotografia. A Pasqua e Pasquetta, infatti, il grande spazio espositivo di via Nazionale aprirà i battenti dalle 10 alle 20 con ben tre mostre in corso. Al primo piano in esposizione Manifesto', l'imponente video installazione articolata in 13 grandi schermi dell'artista tedesco Julian Rosefeldt.

Al secondo piano in mostra Il corpo della voce', un progetto originale dedicato alla voce intesa come potenzialità sonora.

Per i più piccoli, nello spazio fontana a ingresso gratuito, una mostra-laboratorio per raccontare la poesia della natura attraverso lo sguardo, il segno e il colore.

Il 25 aprile e il primo maggio, invece, ad aggiungersi agli eventi in corso vi sarà anche la mostra World Press Photo 2019 che ospita le 140 foto finaliste del prestigioso contest di fotogiornalismo. Gli spazi del Macro Asilo e del Mattatoio resteranno aperti per la giornata di domenica 21 aprile.(P. L. M.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA