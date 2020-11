Per le dosi l'Italia stanzia 400 milioni

«Per l'anno 2021 nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un Fondo con una dotazione di 400 milioni di euro da destinare all'acquisto dei vaccini anti Sars-Cov-2 e dei farmaci per la cura dei pazienti con Covid-19». È quanto si legge in una bozza della manovra. Per l'acquisto e la distribuzione sul territorio nazionale dei vaccini anti Sars-Cov-2 e dei farmaci per la cura dei pazienti con Covid-19, si legge nella provvedimento, «il ministero della Salute si avvale del Commissario per l'attuazione e il Coordinamento delle misure di contenimento e contrasto all'emergenza epidemiologica Covid-19». Intanto il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri ribadisce che il governo ha già «dato vita a una task force per organizzare la vaccinazione sull'intero territorio nazionale».



Ultimo aggiornamento: Lunedì 16 Novembre 2020, 05:01

