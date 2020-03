Per le cure c'è pure il Colombus

Apre il Columbus Covid-19 2 Hospital, il nuovo ospedale di Roma, realizzato per affiancare nella lotta all'emergenza l'Istituto nazionale per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani. Nata dalla partnership tra la Fondazione Policlinico Gemelli IRCCS e il contributo di Eni Spa, la struttura accoglierà già da oggi i primi pazienti con Covid-19 con 32 posti di malattie infettive e 21 di terapia intensiva. Per sostenere la trasformazione dell'ex ospedale privato Columbus in un centro dedicato esclusivamente alla cura di malati di Covid-19 era stata lanciata una campagna di raccolta fondi; una volta a regime, il nuovo centro potrà contare su 130 posti letto, tecnologie avanzate nella diagnosi della malattia con RX, TAC ed ecografia transtoracica. I 74 posti letto delle degenze ordinarie disporranno di 20 medici tra infettivologi, pneumologi e internisti, oltre a 65 infermieri e 22 operatori sociosanitari. I 59 posti letto di terapia intensiva vedranno impegnati invece 48 anestesisti rianimatori e 180 infermieri. Sempre oggi saranno attivi 26 posti di malattie infettive al Policlinico Umberto I struttura Eastman.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 16 Marzo 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA