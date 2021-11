«Per la terza dose priorità ai prof»

Sì alla corsia preferenziale per la terza dose anche a docenti e personale scolastico - rispettando i sei mesi di distanza dalla seconda - perché anche loro lavorano in ambienti a rischio. I docenti sono infatti «a contatto con i giovani che sotto i 12 anni non sono immunizzati in quanto non è ancora disponibile il vaccino per la loro età» spiega il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri.

I dati dell'Iss confermano che gli under 20 - gli studenti, quindi - assorbono il 23% dei nuovi contagi. Nella fascia in età scolare il 47% dei casi è stato diagnosticato fra i 6 e gli 11 anni, il 33% nella fascia 12-19 anni, il 13% tra i 3 e i 5 anni, il 7% sotto i 3 anni. Per queste due ultime fasce d'età, nelle scuole dell'infanzia e negli asili nido, non c'è l'obbligo di mascherina. E questo in linea teorica potrebbe aumentare l'indice di rischio per tutto il personale scolastico.

Oggi intanto, l'Aifa si riunirà per decidere il via libera alla terza dose agli under 60 e per indicare quale vaccino utilizzare come booster per il milione e mezzo di italiani che ha fatto il monodose Johnson&Johnson.



