Per la sua agenzia turistica aveva acquistato ben milleottocento biglietti di ingresso per i Musei Vaticani, per un valore che si aggirava intorno ai 37.000 euro, che poi avrebbe provato a rivendere a degli ignari turisti. Peccato però che l'acquisto sia stato fatto utilizzando delle carte di credito clonate. Per questo il titolare di una delle moltissime agenzie turistiche intorno al Vaticano è stato arrestato dalla Polizia Locale del commissariato di Via del Falco, nel quartiere di Borgo: si tratta di un cittadino extracomunitario di 48 anni, finito in manette con l'accusa ricettazione e riciclaggio. L'uomo si è visto anche chiudere la sua agenzia dai vigili.Quegli stessi vigili che lo avevano già sanzionato più volte: l'uomo era stato multato già due volte per esercizio abusivo di agenzia di viaggi e turismo, vedendosi comminare due verbali dell'importo di 6.666 euro ciascuno. Che però non gli hanno impedito di proseguire la sua attività. Fino a ieri. L'uomo è stato denunciato alla Autorità Giudiziaria per i reati di ricettazione e riciclaggio.L'operazione fa parte di una serie di attività che le forze dell'ordine stanno mettendo in campo nella zona turistica intorno al Vaticano e ai suoi musei per prevenire e contrastare il fenomeno dell'abusivismo truristico e commerciale in zona.(L. Cal.)