Per la procura Capitolina è un imprenditore fiscalmente pericoloso. Era stato indagato nell'inchiesta Mafia Capitale ma la sua posizione venne archiviata. Un processo in corso per turbativa d'asta per i restauri del palazzo senatorio del Campidoglio ed infine una condanna per bancarotta e truffa. Ieri all'alba i finanzieri del nucleo di polizia economico finanziaria Gico, hanno sequestrato all'imprenditore Fabrizio Amore, 67 anni, beni mobili ed immobili per 40 milioni di euro. L'uomo, attivo nel settore dei restauri e dell'edilizia, è stato coinvolto in varie vicende giudiziarie relative anche ad appalti pubblici e venne arrestato, nel 2015, per associazione per delinquere, reati tributari, turbata libertà degli incanti e truffa ai danni dello Stato.

I detective della Guardia di Finanza, con la sezione del tribunale penale di Roma specializzata in misure di prevenzione hanno ricostruito la genesi illecita del patrimonio di Amore, costituito negli anni. Secondo gli inquirenti, per procurarsi profitti illeciti (poi reimpiegati in acquisizioni patrimoniali riferibili) aveva costituito alcune società - anche all'estero - come schermo giuridico intestate a prestanome compiacenti. (E.Orl.)

Ultimo aggiornamento: Giovedì 15 Aprile 2021, 05:01

