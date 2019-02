Per la mobilità dei lavoratori arriva la bacheca virtuale

«Per la prima volta nella storia Capitale introduciamo un quadro chiaro e rigoroso per definire l'istituto della mobilità interna. Sino a oggi, infatti, l'unica coordinata di riferimento era la prassi consolidata, ma mancava un metodo in grado di indirizzare e disciplinare». Lo annuncia l'assessore al Personale di Roma Antonio De Santis. «Il regolamento prevede la mobilità ordinaria che tende a incrociare esigenze e fabbisogni della pubblica amministrazione, fotografate da ricognizione periodiche, con le esigenze indicate dai dipendenti. La mobilità straordinaria viene invece disposta in casi di condizioni di particolare urgenza, soprattutto legate a diminuzioni numeriche del personale in alcuni settori e in relazione a improvvisi bisogni organizzativi. Questo genere di provvedimenti presentano natura temporanea e riportano l'indicazione della durata degli effetti. Il regolamento introduce anche un elemento di forte innovazione: la bacheca virtuale. Si configura come uno spazio di interscambio in cui ogni dipendente può segnalare la propria disponibilità a trasferirsi presso un'altra struttura al fine di valorizzare una competenza specifica e metterla a disposizione dell'Amministrazione. Inoltre sarà possibile incrociare le esigenze complementari di due dipendenti», spiega su Fb.

