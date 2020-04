PER L'OSPEDALE DI BERGAMO

MILANO - Con sede nel cuore della Brianza, Passoni si trova in una delle regioni più colpite da questa emergenza sanitaria con un numero estremamente elevato di persone contagiate. Avendo inizialmente pianificato di lanciare l'Edizione Limitata FIDIA Milano-Sanremo, lo scorso 21 marzo alla partenza della Classicissima, il team Passoni ha deciso di cogliere questa occasione per raccogliere fondi a supporto di coloro che nel Servizio Sanitario Nazionale stanno svolgendo un lavoro così straordinario. Il noto costruttore di telai ha messo all'asta una speciale numero 0 delle sue nuove bici in edizione limitata e di donare tutto il ricavato ad un ente no profit, il CESVI, una delle maggiori organizzazioni umanitarie italiane, per raccogliere fondi per l'Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. La donazione contribuirà ad acquistare attrezzature per l'unità di terapia intensiva dell'Ospedale e sosterrà i soggetti vulnerabili di età superiore ai 65 anni nelle province di Bergamo e Milano. (E.Def.)

