«Per l'Europeo rinuncio anche ai miei gol. Il Belgio non è Lukaku»

Marco Lobasso

«Baratterei i miei gol per portare a casa questo Europeo». E' il sacrificio che Ciro Immobile sarebbe disposto a fare, lui bomber di razza, mentre dal ritiro di Coverciano sta preparando la sfida dei quarti con il Belgio. «I record sono belli da battere ma io preferisco vincere. Con il ct Mancini il rapporto è migliorato, ora sento la sua fiducia». Poi una battuta su Lukaku, lo spauracchio dell'Italia in questi giorni di vigilia. «Belgio-Italia non è una sfida fra Lukaku e me, peraltro l'ultima volta che si è parlato di questo duello lui ha fatto due reti...», scherza ma non troppo Immobile. «Chi è più forte fra noi due? Andrebbe chiesto a Simone Inzaghi visto che Lukaku lo avrà adesso all'Inter - sorride l'attaccante della Nazionale e della Lazio, prossimo alla 50esima presenza in azzurro -. Lui comunque è fortissimo, ha una forza fisica devastante».

Intanto, cresce l'amore della gente per questa Italia. «Dopo tanti momenti duri, trascorsi in casa, lontano dai propri cari, vogliamo far tornare il sorriso a tutti»

Il Belgio mette paura? «Stiamo preparando la sfida come se De Bruyne e Hazard fossero al 100%, sono giocatori fondamentali, con loro in campo sarà un'altra partita».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 30 Giugno 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA