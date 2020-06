Per incontrare Totti e ottenere la sua immensa gratitudine basta un orologio. Ma non uno qualsiasi. Lo storico capitano, infatti, ieri ha lanciato un curioso appello sui propri social per ritrovare il Rolex Daytona con le iniziali delle proprie figlie perso due giorni fa. Francesco si è affidato al passaparola social con un post (subito ricondiviso dalla moglie Ilary Blasi) per fare breccia nella coscienza del fortunato che ha ritrovato il costosissimo Daytona: Ragazzi ho perso il mio orologio a cui ero molto legato e con il quale ho condiviso tutta la mia carriera. Mi rivolgo a tutti voi nella speranza che possiate trovarlo. So che è quasi impossibile ma tentar non nuoce. Si tratta di un Daytona acciaio con quadrante bianco e nel cinturino ha due placchette con la lettera C (Cristian e Chanel). Vi ringrazio in anticipo e vi lascio un recapito: 348 8888940. Verrò di persona a prenderlo.(F. Bal.)

