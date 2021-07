Per i guariti Covid un'unica dose entro i 12 mesi

Chi è guarito dal Covid potrà ricevere un'unica dose di vaccino anziché due, a patto che non siano passati più di 12 mesi. Il provvedimento, annunciato ieri dal sottosegretario alla Salute Andrea Costa, arriverà a breve e dovrebbe risolvere le difficoltà riscontrate da parecchi cittadini nell'ottenere il Green pass: molti cittadini guariti dal Covid «e che facevano una dose di vaccino - ha spiegato Costa - avevano difficoltà ad ottenere il Green pass: la piattaforma non riconosceva l'unica dose come ciclo completo ma classificava in automatico quella vaccinazione come incompleta».

Finora la singola dose di vaccino era riservata ai guariti tra i 3 e i 6 mesi dal contagio: ora, spiega il sottosegretario, «sulla base delle nuove evidenze scientifiche verrà adottato, già probabilmente entro questa settimana» un provvedimento che prolungherà da 6 a 12 mesi l'arco di tempo entro il quale fare solo una dose.(D.Zur.)

Ultimo aggiornamento: Giovedì 22 Luglio 2021, 05:01

