Per i giovani c'è inter-rail Lazio 30 giorni gratis su treni e Cotral

Per un mese quest'estate i giovani del Lazio potranno viaggiare gratis sui? treni regionali e sui bus del Cotral grazie a una app scaricabile sul cellulare: un interrail regionale per scoprire le bellezze del territorio, dai borghi alle spiagge. È Lazio in Tour gratis 16-18', l'iniziativa presentata stamattina all'Auditorium Parco della Musica di Roma dal governatore Nicola Zingaretti insieme all'ad e dg di Ferrovie dello Stato italiane Renato Mazzoncini, l'ad e dg di Trenitalia Orazio Iacono e il presidente di Cotral Amalia Colaceci. La app consentirà appunto ai giovani residenti con età compresa tra i 16 e i 18 anni compiuti di viaggiare gratuitamente per 30 giorni di tempo, nell'arco tra il 15 luglio e il 15 settembre su tutti gli autobus Cotral e i treni regionali del Lazio di Trenitalia. Sarà la Regione ad assicurare a Trenitalia e Cotral la compensazione economica dei mancati introiti.