Per i bar e i ristoranti la possibile apertura ancora non si vede. Si potrebbe ipotizzare dopo la metà di maggio, comunque quando l'indice di trasmissione del nuovo coronavirus scenderà verso lo 0,5. Il problema per i locali è il contatto tra le persone. Ed infatti molti ristoratori stanno utilizzando queste settimane di chiusura forzata per riorganizzare e sistemare i locali. Per poter tornare a servire i clienti, infatti, dovrà essere sempre garantita la distanza di almeno un metro tra il personale e i clienti, ad esempio al bancone del bar. Nelle sale è prevista una distanza anche maggiore tra i clienti: i tavoli devono essere collati ad almeno due metri l'uno dall'altro per garantire che il passaggio dei camerieri - che dovranno sempre indossare guanti e mascherine - avvenga almeno a un metro dagli avventori. Le regole valgono anche per i locali all'aperto.(G.Obe.)

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 8 Aprile 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA