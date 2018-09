Per i 50 anni di Monchi pochi auguri tante critiche

Venerdì 21 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA - «Non te vende pure la torta». Tra i tanti auguri speciali recapitati, via social, a Monchi ieri questo è uno dei più inflazionati. Il ds spagnolo ha spento 50 candeline, ma l'atmosfera a Trigoria era tutt'altro che di festa. Squadra e dirigenza sono rientrati alle 4 di mattina nella capitale e si sono rivisti nel pomeriggio al Bernardini. Nessun brindisi, anzi parecchia tensione. I canali social del club hanno postato la foto di Monchi con gli auguri. È bastato per scatenare ironia mista a rabbia dei tifosi che si sono sfogati: quasi 5 mila i commenti tra Facebook, Twitter e Instagram. «Faccelo tu il regalo, torna a Siviglia», il succo di gran parte di questi. Molto utilizzata pure la parola plusvalenza, ormai un must nella capitale. «Ti prego vattene, ci voglio arriva' pure io a 50 anni», l'urlo di un utente. Altri mettono nel mirino gli acquisti: «Ti posso riciclare Bianda?». Fatto sta che Monchi (insieme a Pallotta) è stato individuato dalla piazza come principale colpevole della crisi romanista. C'è pure, però chi gli fa auguri sinceri: «Sei come Luis Enrique, ti rimpiangeranno appena vincerai tutto col Barcellona. Questa piazza non ti merita». (F. Bal.)riproduzione riservata ®