Per i 500 anni di Leonardo da Vinci Una mostra sul volo in aeroporto

L'Uomo Volante con un'apertura alare di oltre 11 metri di lunghezza, il Vascello Volante che dall'acqua sembra librarsi in aria, la macchina del volo a Ventola, progenitore del moderno aliante. Sono solo alcune delle macchine del volo ideate e progettate da Leonardo da Vinci che da oggi fino a gennaio 2020 sono esposte presso i Terminal 1 e 3 dell'aeroporto di Roma Fiumicino a lui intitolato. L'occasione è la celebrazione dell'anniversario dei 500 anni dalla morte del Genio di Vinci, che ricorre proprio oggi 2 maggio.

La mostra Le ali di Leonardo. Il genio e il volo, promossa da Atlantia e organizzata dalla società controllata Aeroporti di Roma in collaborazione con il Comitato nazionale per le celebrazioni leonardesche, il Museo Galileo di Firenze e Codice Edizioni è stata presentata nella Lounge Plaza premium.

È la prima volta che le macchine di Leonardo, riprodotte con una fedeltà assoluta rispetto ai disegni progettuali, vengono esposte all'interno di uno dei più importanti aeroporti a livello internazionale. Durante l'evento c'è la consegna delle medaglie da parte della Raggi ad Atlantia e Adr per il lavoro eccellente svolto nella gestione aeroportuale all'Ad di Atlantia Giovanni Castellucci e al presidente di Adr Antonio Catricalà.(S. Uni.)

