Per gli asili nido comunali tutto pronto per l'apertura

Tutto pronto per la riapertura degli asili nido di Roma. Stando ai dati dell'assessorato alle politiche educative i posti totali messi a bando nell'anno scolastico 2018-2019 sono stati 11.601, in crescita rispetto agli anni precedenti. I posti comunali sono pari al 58,3% del totale, anche quest'ultimo dato superiore al passato.Le domande valide pervenute sono state 14.475, le strutture disponibili quest'anno ammontano complessivamente a 452. «Abbiamo lavorato molto per favorire i nidi pubblici, siamo stati attenti affinché tutto fosse pronto per l'inizio dell'attività educativa. Domani (oggi, ndr) ci sarà la fase di accoglienza con una flessibilità oraria superiore», commenta la presidente della commissione capitolina Scuola Teresa Zotta (M5S).Quest'estate il Campidoglio ha avviato un nuovo percorso per la stabilizzazione delle maestre precarie delle scuole di infanzia e degli asili nido cittadini, siglando un accordo con i sindacati. Obiettivo è la pubblicazione di un bando per la formazione di una graduatoria unica del personale supplente e scolastico.(P. L. M.)