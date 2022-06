Per Frattesi e Guedes Sassuolo e Valencia chiedono 35 milioni

Pazienza. E' la parole d'ordine in due affari caldi per la Roma. Il primo riguarda Frattesi che freme per tornare nella capitale. L'ostacolo è la valutazione che ne fa il Sassuolo, ma nessuna squadra si avvicina a 35 milioni e lo stesso Frattesi rifiuta le soluzioni estere. Le alternative sono due: il centrocampista resta in Emilia controvoglia oppure il Sassuolo scende col prezzo. Ipotesi che si fa sempre più strada. In questo caso Pinto è disposto a chiudere l'affare partendo dal fatto che la Roma è proprietaria del 30% del cartellino e che nell'offerta potrebbe rientrare uno tra Volpato e Tripi. Al netto sarebbe un esborso di 15-17 milioni. Ad aiutare la trattativa l'agente Riso, lo stesso di Mancini e Cristante. Situazione simile per Gonçalo Guedes. Prezzo alto quello sparato dal Valencia (35-40) ma c'è Mendes a mediare e anche in questo caso filtra ottimismo. A centrocampo rispunta Ndombele mentre ieri la presenza dell'agente di Koulibaly a Roma ha alimentato voci non del tutto infondate di un interesse giallorosso. Intesa in vista per Celik col Lille. Felix passa in prestito al Lecce. (F. Bal.)

Ultimo aggiornamento: Giovedì 9 Giugno 2022, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA