Per Fabrizio Frizzi la hall of fame Rai

Nella ricorrenza della morte - avvenuta il 26 marzo 2018 - continua l'omaggio a Fabrizio Frizzi da parte della Rai e dei colleghi. Al presentatore, l'ha annunciato ieri ad Uno Mattina l'ad Rai Fabrizio Salini, sarà intitolata una hall of fame in Azienda:

«Vogliamo dedicare a Fabrizio anche uno spazio fisico e virtuale che celebri tutti i personaggi che hanno fatto la storia della Rai. Fabrizio era un esempio che tutti noi vogliamo seguire, oltre che ricordare». E da giorni prosegue l'omaggio social del pubblico e dei colleghi dello spettacolo.

«Mi manchi amico mio» posta Max Giusti su Instagram, «Anima bella» così lo ricorda Gigi D'Alessio, «Vivi con noi e dentro le anime più sole, ma privilegiate nell'averti incontrato e vissuto» è il tweet di Antonella Clerici. Struggenti le parole del manager Lucio Presta: «Amico mio, mi manchi, mi mancano i nostri pranzi segreti, le nostre confidenze, le nostre paure sui figli. Sono certo che vedi e sai tutto, mi hai lasciato un'eredità bellissima e la più importante: Carlotta, che vive per la tua Stella. Avrò cura di loro». Patrizia Mirigliani, ospite di Storie Italiane condotto da Eleonora Daniele su Rai 1, ha svelato che Frizzi - come conduttore di Miss Italia - aveva scritto una poesia per i 90 del padre, patron del concorso. Ricordando come, a Miss Italia, il conduttore conobbe la giovane moglie Carlotta Mantovan, concorrente nel 2001. E la stessa Daniele ha twittato: Un anno senza di te. Pensieri e tanti ricordi. Ci manchi».

