Per Cristante solo terapia e operazione rimandata

ROMA - Ancora dieci giorni, poi Cristante deciderà se operarsi in Finlandia al tendine dell'adduttore oppure no. Il centrocampista - che si è sottoposto due giorni fa a visita presso lo specialista dott. Orava - si sottoporrà a una terapia specifica, poi svolgerà una risonanza magnetica e si valuterà se proseguire con la terapia o intervenire chirurgicamente allungando i tempi di recupero.

Fa discutere intanto un retroscena emerso durante la fine del primo tempo con la Samp. Nel tunnel di Marassi, infatti, Kolarov (come mostra un filmato Sky) riprende platealmente capitan Florenzi che stava ritardando l'ingresso in campo: «Chiamate Florenzi per favore? Con chi c sta parlando adesso?». Infine ci sarà un supplemento di indagine per i cori razzisti arrivati all'indirizzo di Vieira. Il Giudice sportivo non ha sanzionato la Roma che si sta adoperando per l'individuazione dei soggetti interessati. (F.Bal.)

Mercoledì 23 Ottobre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA