Per cinema e teatri la ripartenza è kappao

«Nessuna sala avrebbe dovuto riaprire il 15 giugno, per dare un segnale di crisi», parola di Piera Bernaschi, presidente ANEC Lazio (Associazione nazionale esercenti cinema). «Solo se ad agosto avremo 3-4 titoli a settimana potremmo iniziare a respirare. I film italiani sono cofinanziati dallo Stato e servirebbe un decreto che li obblighi ad arrivare in sala, invece non hanno il coraggio di uscire. Basterebbe anche una campagna promozionale con biglietto a tre euro, invece di accalcarsi in otto a Natale, per poi cannibalizzarsi a vicenda. Oggi se in una multisala del Lazio si trovano dieci persone in un giorno sembra già miracoloso. I giovani, la fascia che fa la differenza, sono attirati dai titoli americani ma i tre più grandi attesi, Onward, Tenet e Mulan, sono stati posticipati. Le regole del distanziamento in Italia sono più rigide che altrove e hanno inoculato il virus della paura verso la sala mentre si va in spiaggia e al ristorante tutti attaccati. Di questo passo, terminata la cassa integrazione, prevedo il 50% dei licenziamenti.(A. DeT.)

Ultimo aggiornamento: Lunedì 13 Luglio 2020, 05:01

