«Per capire il derby bisogna giocarlo»

ROMA - «Non puoi capire Roma se non vivi almeno un derby». Marco Parolo presenta così in un'intervista che verrà trasmessa sabato alle 20 su Dazn il derby della Capitale: «In questa settimana cambiano gli occhi delle persone. Si trasformano, diventano adrenalinici, qualcosa di molto intenso e quando poi vieni a vivere qui, in qualche modo lo fai tuo». Poi sceglie tre parole per descrivere la sfida: «Energia, perché è una partita che ti prosciuga, se fossi un tifoso a fine derby avrei bisogno di tre giorni di riposo. Derby perché non puoi capire la città se non ne vivi almeno uno e poi speranza, quella di vincere ovviamente».

Poi racconta il suo primo indimenticabile derby: «Fu incredibile: abbiamo fatto riscaldamento sotto la Curva e ci ha dato un'energia che non so spiegare e lì ho capito cosa significa essere della Lazio e fare il derby per la Lazio».

Ieri la ripresa a Formello: out Marusic, che non ha partecipato alla seduta, Luis Alberto si è regolarmente allenato e punta dritto il derby. Sulla via del rientro anche Wallace saranno certamente out sia Lukaku che Berisha che via social promette: «Tornerò presto».

